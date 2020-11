Gegen Verordnung verstoßen: Drei Personen in einem Auto

Am Sonnabendmorgen, 28.November, wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen im Stadtgebiet von Einbeck, drei Personen in einem kontrollierten Fahrzeug festgestellt und überprüft. Dabei fiel den Polizeibeamten auf, dass die Personen unterschiedlichen Haushalten angehören und sich somit nicht an die geltenden Regelungen der Corona-Verordnung hielten. Gegen die zwei Männer und eine Frau wurde daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz eingeleitet.