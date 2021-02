Geld für Show-Room Corvey und Moorerlebniswelt

Marienmünster. Land und Bund fördern die Tourismuswirtschaft in der Region: 5,9 Millionen Euro fließen an Projekte der Stadt Bad Driburg sowie der Kreise Höxter und Lippe. NRW-Wirtschaftsstaatssekretär Christoph Dammermann hat zusammen mit Regierungspräsidentin Judith Pirscher am Freitag, 19. Februar, an der Abtei Marienmünster die Förderbescheide übergeben. Unterstützt werden die „Moorerlebniswelt“ in Bad Driburg, die „LandGenussTouren“ und der Digitale Show-Room im Archäologiepark Corvey des Kreises Höxter sowie die Klimaerlebniswelt Oerlinghausen des Kreises Lippe.

