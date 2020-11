Gerätehaus Silberborn: Rat Holzminden stimmt für Bau weiterer Halle

Holzminden/Silberborn. Der Rat der Stadt Holzminden hat nach kontroverser Debatte – zuvor schon in der Wehr, den Fraktionen und Ausschüssen (der TAH berichtete) – mit knapper Mehrheit die „große Lösung“ für die Wiederaufnahme der Bauarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Silberborn beschlossen. Damit wird der dritte Bauabschnitt durch den Anbau einer weiteren Fahrzeughalle realisiert. Was ursprünglich als Anhängergarage geplant war, wird nun auf eine normgerechte Fahrzeughalle für ein Löschfahrzeug erweitert, weil die neu gebaute Halle einen Meter zu schmal geraten ist und nicht den DIN-Vorschriften entspricht. Dafür werden überplanmäßig noch einmal 95.000 Euro ausgegeben und die notwendigen Personalkapazitäten im Rahmen des Stellenplans geschaffen. In der Ratssitzung hatte Stadtbrandmeister Manfred Stahlmann den Ratspolitikern noch einmal ins Gewissen geredet, die Entscheidung im Sinne der Feuerwehr Silberborn zu treffen. (spe)

