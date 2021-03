Gerichtsurteil: Für NRW ab sofort keine Beschränkungen im Einzelhandel

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat die Beschränkungen für den Einzelhandel in NRW außer Vollzug gesetzt. Foto: tah/Symbolfoto

Das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster hat die Corona-Beschränkungen im Einzelhandel teilweise vorläufig außer Vollzug. Wie das Gericht am Montag mitteilte, entfallen ab sofort die Kundenbegrenzung pro Quadratmeter sowie die bislang erforderliche Terminbuchung. Die Regelungen verstoßen nach Auffassung des Gerichts gegen den verfassungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz. Seit dem 8. März dürfen wieder alle Einzelhändler öffnen. Während die Supermärkte jedoch bereits zuvor einen Kunden pro zehn beziehungsweise 20 Quadratmeter Verkaufsfläche in den Laden lassen durften, gilt für die anderen Läden: Nur ein Kunde pro 40 Quadratmeter - und nur mit Termin. Diese Regelung setzte das OVG nun außer Kraft, da ein einleuchtender Grund für diesen Unterschied nicht erkennbar sei. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Das OVG in Münster hat allerdings darauf hingewiesen, dass das Land auch kurzfristig eine Neuregelung treffen kann, die keine unzulässigen Differenzierungen enthält. (fhm)