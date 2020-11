Geringer Rückgang bei der Zahl der Neuinfektionen

Das RKI meldet am Sonnabend, 14. November, dass sich am Freitag 22.461 Menschen neu infiziert haben. Foto: Pixabay

In Deutschland haben die Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) 22.461 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Das sind 1.081 Fälle weniger als am Freitag, wie das RKI am Sonnabend, 14. November, erklärt. Auch im Vergleich zum Sonnabend vergangener Woche ist der Wert etwas niedriger. Zu dem Zeitpunkt hatte die Zahl gemeldeter Neuinfektionen bei 23.399 gelegen. Allerdings bewegen sich die Zahlen weiterhin auf sehr hohem Niveau. Am Freitag war mit 23.542 verzeichneten Fällen der bisherige Spitzenwert erreicht worden. Im Vergleich zum Donnerstag, 12. November, stieg die Zahl der neu gemeldeten Fälle am Freitag um knapp 1.700.

Im Kreis Höxter ist die Gesamtzahl der seit März bestätigten Infektionen vierstellig. Das Kreisgesundheitsamt Höxter meldet insgesamt 1.004 Fälle. Derzeit gibt es 280 akute Infektionen. 704 gelten als genesen, 20 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 92,69.