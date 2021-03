GEW Holzminden befragt Mitglieder zu Schule und Unterricht in Corona-Zeiten

Holzminden. Verordnungen, Erlasse, Weisungen und Verfügungen. Präsenz- und Distanz-, Wechsel- und Onlineunterricht. Wechselnde Szenarien, Angst vor eigener Ansteckung und Sorge um die Schüler. Lehrkräfte kennen zwischen Lehrauftrag und Coronaregeln, Verpflichtung und Einschränkungen während der Pandemie besondere Herausforderungen und Belastungen. Der Kreisverband Holzminden der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat seine Mitglieder befragt zum Unterricht an den Schulen im Landkreis Holzminden in diesen pandemischen Zeiten. „Wir wollten einfach hören, wie es den Kollegen geht mit allen Besonderheiten der Pandemie“, bringt GEW-Schriftführer Joachim Herrmann die Intention der Befragung auf den Punkt. Ziel war es, den Lehrern in schwieriger Zeit Gehör zu verschaffen mit ihren Sorgen und Nöten, über den Tellerrand der eigenen Schule hinaus zu blicken und von den Erfahrungen gegenseitig zu profitieren.

Von den 200 GEW-Mitgliedern im Kreisverband Holzminden ist die eine Hälfte im Schuldienst, die andere pensioniert. Alle wurden angemailt, gefragt nach den Schutz- und Fürsorgemaßnahmen und Entscheidungsprozessen an den Schulen, zu Unterricht, Ausstattung mit digitalen Endgeräten, Auswirkungen der Pandemie auf die Schüler, zu den getroffenen Maßnahmen der Landesschulbehörde und Schulleitungen sowie nach den eigenen Erfahrungen in der ersten und zweiten Welle. Die Resonanz war so, dass die Antworten nicht als repräsentativ gelten können. Vom Gymnasium kam gar nichts zurück. Dennoch habe man ein gutes „Stimmungsbild von den Schulen im Landkreis bekommen“, meint Schatzmeister Helmut Eikenberg, und sei froh über den Rücklauf. Man wolle „kein großes Wehklagen, sondern darauf aufmerksam machen, worüber sich Lehrer Gedanken machen“. Der Vorstand hat die Antworten gebündelt und geordnet und dem TAH vorgestellt. Offenbar liegt einiges im Argen. (spe)

