Gibt es genug Grippeschutz-Impfdosen im Kreis Holzminden?

Kreis Holzminden. Mehrere Leser des Täglichen Anzeigers haben sich in den vergangenen Wochen an die Redaktion gewandt, und davon berichtet, dass sie mehrmals versucht hätten, im Landkreis Holzminden eine Grippeschutzimpfung zu bekommen. Jedes Mal habe man in der Hausarztpraxis darüber informiert, dass momentan keine Impfdosen vorrätig seien und auf einen unbestimmten Zeitpunkt in den nächsten Tagen oder Wochen vertröstet. Die Redaktion suchte im Anliegen der Kreisbewohner das Gespräch mit Dr. Martin Bammel, dem Vorsitzenden des Ärztevereins Holzminden. (beb)

