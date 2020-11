Glasfaser für die Gemeinde Wangelnstedt

Wangelnstedt. In der Gemeinde Wangelnstedt gibt es Aussicht auf einen Glasfaserausbau. Glasfaserleitungen sind zukünftig die Basis für schnellstes Internet. Die Gemeinde Wangelnstedt hat gemeinsam mit der Firma GöTel den Ausbau mit Glasfasernetzen bis in jedes Haus ins Auge gefasst. Die GöTel GmbH hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Ortschaften im Landkreis Northeim mit Glasfaser ausgebaut, zuletzt in Lüthorst. „Die Kabel liegen quasi schon vor den Toren unserer Gemeinde,“ erklärt Wangelnstedts Bürgermeister Dirk Wollenweber die Situation. Und so haben die Bürger in Emmerborn, Denkiehausen, Linnenkamp und Wangelnstedt jetzt die Möglichkeit, bereits im nächsten Jahr mit Glasfaseranschlüssen versorgt zu werden. Damit wäre die Gemeinde bei Internet und Telefonie zukunftsfähig aufgestellt.