Glasstele erinnert an das einstige Glasmacherdorf Silberborn

Silberborn. Das Dorf Silberborn verdankt seine Entstehung der Gründung einer Glashütte in der Nähe der Quelle namens Silberbrunnen am Dasselschen Mittelberg im Jahr 1742. Dem Hüttenmeister Jürgen Ruhländer und seinen beiden Söhnen Georg und Johann Justus war der Betrieb ihrer Waldglashütte an der Nieme bei Bursfelde untersagt worden. Forstmänner hatten Ruhländer an den hochsolling verwiesen, wo ausreichend Holz vorhanden sei... Das ist nur der Beginn der interessanten und wechselvollen Geschichte vom Glasmacherdorf Silberborn. Auf der nun vor dem Glas- und Heimatmuseum aufgestellten Galsstele ist sie nachzulesen, im Museum gibt es ergänzendes Material. Die Stele ist Bestandteil des Projektes „Glasstelen für die Glaslandschaft Solling-Vogler-Hils im Weserbergland“, für dessen Realisierung sich die gleichnamige Arbeitsgemeinschaft stark macht. (spe)

