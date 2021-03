Gleise der Holzmindener Hafenbahn am Steinhof verschwinden

Holzminden. Rund 200 Meter Schienen der Hafenbahn verschwinden am Steinhof und damit ein weiteres Stück Stadtgeschichte. Die Baufirma Klie demontierte am Freitag auf dem Abschnitt zwischen Weserhotel und Herrenbache die Schienen. Es sind die Vorarbeiten für die Tiefbauarbeiten am Steinhof, bevor der Anbau an das Schwager-Hotel errichtet werden kann. Vor einer Woche war gleich nebenan bereits die Hafenböschung entbuscht worden. Von 1904 bis 2008 war in der Stadt die als Hafenbahn bezeichnete Güterverkehrsstrecke in Betrieb, die eine Verbindung vom Weserkai zur Bahnlinie von Altenbeken über Ottbergen nach Kreiensen herstellte und anfangs dem Umschlag einer Zuckerfabrik diente, später dem Getreidesilo.

Parallel, aber völlig unabhängig hiervon, wird zurzeit der nicht mehr benötigte Tunnel durch den Sylbecker Berg zugeschüttet und versiegelt. Seit Tagen kommt es hier vor den Baustellenampeln auf der Dr.-Stiebel-Straße und dem Lüchtringer Weg, gerade zum Schichtwechsel und im Berufsverkehr, zu Staus. Der Verkehr wird im Wechsel halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt. (spe)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 6. März