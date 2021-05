Goldbachtaler treffen im Mai 1946 in Eschershausen ein

Eschershausen (jbo). 1946 – das Jahr, das nach den Beschlüssen des Potsdamer Abkommens Millionen Deutsche aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten in die damals sogenannte sowjetische Besatzungszone und nach Westdeutschland spülte. Tausende von ihnen kamen dabei auch am Bahnhof in Eschershausen an, darunter 1.200 Goldbachtaler, vorrangig aus den Gemeinden Hermsdorf städtisch und Michelsdorf. Nach einem letzten, ergreifenden Gottesdienst in Landeshut hatten sie sich mit wenig Gepäck auf den Weg nach Westen machen müssen. Vier Tage dauerte die Odyssee, überwiegend in Viehwaggons, bevor sie am 22. Mai 1946 in Eschershausen ankamen. Viele hatten es schon geahnt, manche waren auch von ihren polnischen Nachbarn vorgewarnt worden. Dennoch kam die Anordnung zum Abtransport plötzlich und auch die Auflage, kaum etwas mitnehmen zu dürfen, machte den Vertriebenen den Abschied aus der Heimat nicht einfacher. (jbo)

