Golmbach: Eine Woche ohne Telefon und Internet

Golmbach. Auch am vierten Tag ist die Störung des Vodafone-Netzes in Golmbach noch nicht behoben. Und das in Zeiten von Home-Office und Home-Schooling. 83 Haushalte sind in Golmbach von der Störung betroffen, darunter eine ganze Reihe von „Heimarbeitern“. Aber auch Bürgermeister und Gastwirt Henning Ohm, der keine Bestellungen für seinen Abholservice annehmen kann. Oder der örtliche Friseur, der anfangs keine Termine vergeben konnte und jetzt zum Glück eine Rufumleitung aufs Handy installiert bekam. Laut Vodafone-Sprecher Volker Petendorf sollen die Tiefbauarbeiten zur Reparatur des Kabelschadens bis Freitag um 17 Uhr endgültig fertiggestellt werden. (rei)

