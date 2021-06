Green Building Forum zum Thema Klimaschutz

Holzminden. Am Mittwoch, 2. Juni, lädt die HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen um 16 Uhr letzten Green Building Forum des Sommersemesters 2021 ein. Auch bei der dritten Ausgabe der Online-Vortragsreihe liegt der Themenfokus auf dem Klimaschutz. Im Gespräch sind alternative Planungswege der „klimaeffizienten Betriebsstätte aha“ und eine Analyse der Kombination von Innendämmung und Wandflächenheizung. Von Holzminden geht es virtuell auch schon direkt nach Hannover: Prof. Dr. Erik Bertram nimmt ein Gebäude unter die Lupe, welches mitten im Stadtgebiet der Landeshauptstadt zu finden ist: die „klimaeffiziente Betriebsstätte aha“. Der HAWK-Professor stellt das Gebäude in seinem Vortrag „Klimaeffiziente Betriebsstätte der Stadtreinigung Hannover“ vor und gewährt Einblicke in die jeweiligen Planungsabschnitte. Ob „Innendämmung und Wandflächenheizung – ein ideales Paar“ sind, erfahren Interessierte aus erster Hand bei Wilfried Walther, Dipl.-Ing. (FH). Der Ingenieur ist zugleich Vorsitzender des Energie- und Umweltzentrums am Deister in Springe und gibt Auskunft darüber, ob durch die Kombination Wandflächenheizung mit Innendämmung der Wärmeverlust von Außenwänden und gleichzeitig auch die Vorlauftemperatur des Heizungs-systems reduziert werden kann.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 01.06.21