Großbrand in Eschershausen: Dachstuhl und Anbau brennen nieder

Update zum Großbrand in Eschershausen am Mittwochvormittag, 2. Juni: Beim Unkrautabflammen war zunächst unbemerkt eine Art Wintergarten eines Wohnhauses in der Straße „Borwelle“ in Eschershausen in Brand geraten. Nur kurze Zeit später stand dann der komplette Dachstuhl des Wohnhauses in Flammen. Verletzt wurde niemand. Zwei Kinder im Alter von 11 und 14 Jahren wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden dürfte sich aber im sechstelligen Bereich bewegen. Das Haus, in dem vier Generationen lebten, ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner kamen bei Verwandten unter. Im Einsatz waren 59 Feuerwehrkameraden aus Eschershausen, Stadtoldendorf, Holzen und Dielmissen, die Drehleiter aus Stadtoldendorf, der Rettungsdienst sowie die Polizei aus Bodenwerder. Mit Nachlöscharbeiten und Brandnachschau dauerte der Einsatz über sieben Stunden. (ue)

