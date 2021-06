Großeinsatz der Feuerwehr in Eschershausen – Dachstuhl brennt

Die Drehleiter aus Stadtoldendorf im Einsatz in der Borwelle. Foto: ue

Eschershausen. In der Borwelle in Eschershausen sorgt ein Dachstuhlbrand am Mittwoch, 2. Juni, für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Um 10.18 Uhr wurden die Brandschützer alarmiert. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer wahrscheinlich von einem Gartenschuppen auf den Dachstuhl gelangt. Die Feuerwehren aus Eschershausen, Stadtoldendorf, Dielmissen und Holzen sind im Einsatz, mit dabei ist die Drehleiter aus Stadtoldendorf. Aktuell deckt die Feuerwehr das Dach ab. Die Einsatz läuft, es wird nachberichtet. (ue/fhm)