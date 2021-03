Großeinsatz der Feuerwehr wegen eines Vollbrandes in Albaxen

Albaxen. Um 2.38 Uhr wurde die Feuerwehr per Sirene und Meldeempfänger am frühen Mittwochmorgen zu einem Feuer in der Schwalenberger Straße in Albaxen alarmiert. Dort stand das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Vollbrand. Der Bewohner hatte das Haus schon verlassen, als die Feuerwehr eintraf. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Haus wurde durch das Feuer zerstört. Wahrscheinlich war eine brennende Zigarette die Ursache des Feuers. Im Einsatz waren die Feuerwehren Höxter, Lüchtringen, Stahle und Albaxen sowie die Polizei und die Rettungsdienste aus Höxter und Holzminden. Einsatzleiter des Großeinsatzes war Höxters Feuerwehrchef Jürgen Schmits.