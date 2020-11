Gründe gegen ein atomares Endlager im Weserbergland

Weserbergland. Das Weserbergland wird derzeit doppelt heimgesucht. In Würgassen will die Bundesgesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Stoffe errichten. Und die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) hält den Solling und die angrenzenden Bereiche für ein mögliches Terrain für ein atomares Endlager. Die Kreise Holzminden und Höxter hören zu den Regionen, in denen die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) nach Anwendung der Kriterien des Standortauswahlgesetzes die Möglichkeit zur Einrichtung eines Endlagers für Atommüll sieht. „Die erste Fachkonferenz und eine Sprechstunde zur Bürgerbeteiligung haben bereits stattgefunden. Hier wurde auch dazu aufgerufen, regionale Hinweise einzureichen. Dies habe ich in einem Brief an die BGE getan“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Haase aus Höxter. Er weist in seinem Bereicht an die BGE darauf hin, dass es Ausschlussgründe für ein Endlager in der Region geben könnte. (fhm)

