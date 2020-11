Grüne und Linke wollen IGS im Kreis Holzminden

Kreis Holzminden. In zwei Anträgen bringt die Gruppe Bündnis 90 / Die Grünen /Die Linke wieder Schwung in die Schuldiskussion im Landkreis. Neben dem bereits beantragten Neubau für eine Oberschule in Delligsen fordert die Gruppe Grüne/Linke, die Planung für eine Integrierte Gesamtschule an den Standorten Stadtoldendorf und Eschershausen inklusive gymnasialer Oberstufe umgehend aufzunehmen. Außerdem sprechen sie sich für einen Neubau der Förderschule geistige Entwicklung in Holzminden aus.

