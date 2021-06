Grüne wählen Helge Limburg aus Holzminden auf Listenplatz 8 für den Bundestag

Holzminden. Am Wochenende haben die Grünen in Niedersachsen ihre Kandidatenliste für den Bundestag aufgestellt. Diese entscheidet, wer nach der Wahl am 24. September für die Grünen in den Bundestag einzieht. Der in Holzminden aufgewachsene Helge Limburg, der im Bundestagswahlkreis Holzminden-Hameln-Pyrmont kandidiert, schaffte es dabei im ersten Anlauf auf einen für den Einzug in den Bundestag sehr sicheren Listenplatz 8. Helge Limburg ist in Holzminden aufgewachsen, hat sein Abitur am Campe-Gymnasium gemacht und seinen Zivildienst in der Diakoniestation Bevern abgeleistet. Danach studierte er Jura in Bremen. Seit 2008 ist er zusammen mit Christian Meyer Mitglied des niedersächsischen Landtags und Teil des Fraktionsvorstandes.

