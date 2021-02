Grundschule Negenborn soll OGS werden

Bevern. Eine Menge Themen standen auf der Tagesordnung beim Vierteljahresgespräch zwischen der Samtgemeinde Bevern als Schulträgerin und den beiden Schulleiterinnen der Grundschulen in Bevern und in Negenborn, das wegen der Corona-Pandemie und der Witterungsbedingungen als Videokonferenz stattfand. Besondere Bedeutung hatte neben dem Umgang mit den aktuellen Corona-Regelungen die Einführung der IServ-Schulplattform. Ein weiteres Thema betraf die Grundschule im Forstbachtal in Negenborn. Diese soll zum kommenden Schuljahr Offene Ganztagsschule (OGS) werden.

Mehr lesen Sie im TAH vom 19.02.2021