Hallenbadneubau in Höxter: Fertigstellung steht kurz bevor

Höxter. Die Vorfreude auf das neue Hallenbad in Höxter ist riesig. Die Bauarbeiten werden in Kürze abgeschlossen sein und der Eröffnung stünde eigentlich nichts im Wege. Wenn da nicht Corona wäre. Bürgermeister Daniel Hartmann zeigt sich beeindruckt vom Erscheinungsbild und den künftigen Schwimmmöglichkeiten, die das neue Bad seinen Besuchern bieten wird. Im Beisein der Projektgruppe der Verwaltung (Lothar Stadermann und den Bauingenieuren Lousia Becker und Georg Beverungen) ließ sich der Bürgermeister über den aktuellen Stand der Arbeiten informieren. Die liegen aktuell im Zeitplan. Und das trotz einiger coronabedingter Verzögerungen.

„Mit der baulichen Fertigstellung des neuen Höxteraner Hallenbades, inklusive aller notwendigen Abnahmen, wird bis Ende März gerechnet“, so Georg Beverungen, Abteilungsleiter Hochbau bei der Stadt Höxter. Die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgt sobald dies witterungsbedingt möglich ist. Knapp 12 Jahre nachdem das alte Hallenbad an der Luisenstraße geschlossen wurde hat Höxter in Kürze wieder ein funktionales Hallenbad mit Sportschwimmbecken, Sprungturm, Sprungbrett und separatem Kursbecken.