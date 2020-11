Hat „Sensoria“ in Holzminden doch noch eine Chance?

Holzminden. Es ist ein Auf und Ab, ein Wechselbad der Emotionen und eine diffuse Informationslage rund um die Duft- und Aromen-Erlebniswelt „Sensoria“ in Holzminden. Was die Befürworter als touristisches „Leuchtturmprojekt“ für Holzminden preisen, das für die Innenstadt unverzichtbar sei, ist für die anderen schlicht nicht zu finanzieren angesichts millionenschwerer Pflichtaufgaben, die die Stadt in den nächsten Jahren zu erfüllen hat. Der Fachplaner für die Technische Gebäudeausrüstung hatte den Auftrag zurückgegeben. Zuletzt hieß es, das Projekt habe inzwischen fast ein halbes Jahr Zeitverzug und sei im für die bereits zugesicherte Förderung gesetzten Zeitfenster bis Mitte 2022 nicht mehr realisierbar (der TAH berichtete). Im Faktenwirrwarr und politischen Wunschkonzert verlieren da mitunter die Protagonisten die Übersicht. Am Mittwochabend war „Sensoria“ Diskussionsthema im städtischen Ausschuss für Kultur und Tourismus. Auch hier klang die Debatte fast nach einem Abgesang, wurde heftig auf die Verwaltung geschimpft. Dennoch müsse man nach vorn blicken, denn Schuldzuweisungen brächten nichts, versuchen, bei NBank und Ministerium in Hannover eine Fristverlängerung zu erwirken. Optimismus verbreitet am Tag nach der Sitzung Uwe Schünemann im Gespräch mit dem TAH. Er pflegt den engen Kontakt ins Wirtschaftsministerium und ist sehr zuversichtlich, dass es doch noch etwas wird mit „Sensoria“ in der Oberen Straße. (spe)

