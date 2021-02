Haus nach Küchenbrand unbewohnbar: 150.000 Euro Schaden

Brakel. Nach einem Küchenbrand in Brakel-Erkeln ist das betroffene Wohnhaus nicht mehr bewohnbar. Zwei Personen, die sich während des Brandausbruchs im Gebäude befanden, konnten das Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen.

Der Brand war am Montag, 15. Februar, gegen 19.30 Uhr in der Küche im Bereich des Herdes entstanden. Von hier aus hatten die Flammen auf die weitere Einrichtung der Küche übergegriffen. Eine 54-jährige Bewohnerin und ein 22-jähriger Bewohner konnten trotz der starken Rauchentwicklung das Haus rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr verständigen. Die alarmierten Feuerwehren löschten mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften die Flammen und sicherten anschließend den Brandort, der durch die Polizei vorübergehend beschlagnahmt wurde.

Brandermittler der Polizei nahmen am Dienstag die Ermittlungen zur Brandursache vor. Nach vorliegenden Erkenntnissen ist von einem technischen Defekt am Herd auszugehen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt.