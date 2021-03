HAWK als beste staatliche Fachhochschule in Niedersachsen ausgezeichnet

Holzminden. Im jetzt erschienenen „Gründungsradar 2020“ des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft belegt die HAWK unter den Fachhochschulen den ersten Platz im Ranking mittlerer Hochschulen in staatlicher Trägerschaft in Niedersachsen. Insbesondere in den Bausteinen Gründungsunterstützung, Netzwerkarbeit und Gründungsqualifizierung punktet die Hochschule. Holzminden, Hildesheim und Göttingen – alle drei Standorte der HAWK sind dabei auf vielfältige Weise aktiv und sorgen für ständige Innovationsimpulse in die Region.

