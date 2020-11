HAWK bekommt 4,5 Millionen Euro Förderung für bessere Nachwuchsgewinnung für Professuren

Holzminden/Hildesheim. Die HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen erhält in den kommenden Jahren rund 4,5 Millionen Euro für neue Konzepte zur Gewinnung und Qualifizierung professoralen Nachwuchses. Vier Niedersächsische Fachhochschulen haben sich erfolgreich um das Bund-Länder-Programm „FH Personal“ zur Förderung der Nachwuchsgewinnung im Bereich der Fachhochschulprofessorinnen und -professoren beworben. In der ersten Bewilligungsrunde werden damit voraussichtlich in den kommenden sechs Jahren bis zu 22,4 Millionen Euro aus diesem Programm nach Niedersachsen fließen. „Das Projekt „Zukunft FH-Prof“ hat sich erfolgreich durchgesetzt“, freut sich der Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann. Das Projekt an der HAWK geht im kommenden Jahr an den Start.

