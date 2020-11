HAWK in Holzminden verlagert Exkursionswoche in den virtuellen Raum

Holzminden. Virtuelle Exkursionen der HAWK in Holzminden ermöglichen Studierenden trotz Corona, praxisnah mit ihrem zukünftigen Berufsfeld in Kontakt zu treten. Studierende aus den immobilienwirtschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen konnten nun an einer virtuellen Exkursionswoche teilnehmen. Seit Gründung des Studiengangs sind Exkursionen in das In- und Ausland fester Bestandteil des Studiums.

Um Studierende auch im Jahr 2020 an die Praxis heranzuführen, verlegten Lehrende an der HAWK in Holzminden die nationalen und internationalen Exkursionen in den virtuellen Raum und schalteten renommierte Sprecher aus Hong Kong, Singapur und London sowie Berlin und Hamburg zu.

