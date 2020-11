HAWK vergibt 120 Deutschlandstipendien, 28 nach Holzminden

Hildesheim/Holzminden. „Mit 120 Stipendien hat die HAWK in diesem Jahr die bisherige Höchstmarke gehalten“, betonte HAWK-Präsident Dr. Marc Hudy bei der virtuellen Feier zur Übergabe der diesjährigen Deutschlandstipendien. „Wir sind stolz darauf, so viele Studierende unterstützen zu können und wir sind den Stifterinnen und Stiftern dankbar, die dies ermöglichen – insbesondere in dieser schwierigen Zeit.“ Am HAWK-Standort Holzminden werden 28 Studierende von Stiftern gefördert. In Holzminden haben sich in diesem Jahr besonders ehemalige Studierende und die Kemper Stiftung für das Deutschlandstipendium engagiert. Frederik Walbaum und Hartmut Meyer als Alumni der HAWK übernahmen mit einer Teilförderung jeweils ein Stipendium.

