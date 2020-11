Heinsen: Kindernotfall-Symposium muss ausfallen

Heinsen. Das für den 14. und 15. November geplant „Kinderotfall-Symposium“ in Heinsen muss leider aufgrund der derzeitigen Corona - Situation ausfallen. Dies teilten die Organisatoren Bernhard Mandla und Patrick Ruffing nun allen Teilnehmern in einer Mail mit.

„Aufgrund der Corona Virus-Pandemie haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, das Kindernotfall-Symposium 2020 vom 14. bis 15. November abzusagen, da das "Gallische Dorf" Holzminden nun doch von den übermächtigen "Corona-Kriegern" heimgesucht worden ist.“, so die Erklärung.

Eine Verdreifachung der Covid-19-Erkrankten in Deutschland innerhalb von nur 14 Tagen und eine Verfünffachung seit Mitte Oktober ist ein derart exponentielles Wachstum, das uns mit zunehmender Geschwindigkeit auf eine akute Notlage in unseren Krankenhäusern zulaufen lässt. Engste familiäre Kontakte werden auf das Allernotwendigste reduziert, nahezu alle Hilfsorganisationen stellen ihren Ausbildungsbetrieb ein. Hotels, Gaststätten, Freizeiteinrichtungen, Museen und Viele mehr müssen schließen und noch unzählige andere Maßnahmen werden notwendig sein, die immer schneller um sich greifende Pandemie wenigstens einzudämmen. Diesem Umstand wollten und mussten die Organisatoren jetzt Rechnung tragen. Auf keinen Fall solle die Gesundheit der Symposiums-Besucher und ihrer Kinder durch verantwortungsloses Festhalten an einer Veranstaltung gefährdet werden, die man genauso gut außerhalb dieser besorgniserregenden Naturkatastrophe mit ruhigem Gewissen und neuem Elan nachholen kann. Für die daraus entstehende Enttäuschung wurde breites Verständnis geäußert. Allerdings ist die Einschränkung sozialer Kontakte derzeit lebenswichtig. Alle Teilnehmer, die ein Ticket für das Symposium gekauft haben, erhalten eine Rückerstattung. Auf der Symposium-Webseite wurde eine unkomplizierte Möglichkeit der Eintrittskarten-Rückzahlung eingerichtet, sodass jeder Kartenbesitzer eine Rücküberweisung seines Geldes veranlassen kann. Direktlink: notfallsymposium.org/Kindernotfall-Symposium-2020/RUeCKERSTATTUNG/

Weitere Nachfragen können per Mail unter sprechwunsch@notfallsymposium.org gestellt werden.