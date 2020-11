Helmut Affelt: „Es gibt einen Zug in die Innenstadt“

Stadtoldendorf. Für Stadtoldendorfs Bürgermeister ist das eine Entwicklung, die in zutiefst erfreut. „Es gibt einen Zug in die Innenstadt“, so Helmut Affelt. Diese Entwicklung sei noch vor zehn Jahren nicht so zu erwarten gewesen, sie habe sich in den vergangenen Monaten entwickelt und werde immer stärker. Und dieser Zug in die Innenstadt bewirke, dass sich der öffentliche Raum des Kerns der Homburgstadt täglich verbessert. „Menschen von außerhalb wollen in Stadtoldendorf leben und ganz expliziert in der Innenstadt wohnen“, berichtet der Bürgermeister. (fhm)

