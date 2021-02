Heute fällt die Schule im Kreis Holzminden aus!

Kreis Holzminden. Viele Straßen sind noch vereist, viele Fußwege glatt. Deshalb hat der Landkreis Holzminden heute morgen entschieden, dass an allen allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie an der Grundschule Duingen und der Außenstelle Duingen der Oberschule Delligsen der Unterricht ausfällt. Dies gilt nur für Schüler im Szenario B, die sich im Präsenzunterricht oder in der Notbetreuung befinden. (bs)