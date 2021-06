Heyen: Mini stößt mit Trecker zusammen

Halle/Heyen. Erneut wurden die Retter im Norden des Landkreises Holzminden zu einem Unfall gerufen. Nach dem schweren Verkehrsunfall am Mittwochabend zwischen Bodenwerder und Rühle (der TAH berichtete) hat sich am Donnerstagvormittag auf der Landstraße L 424 zwischen Kreipke und Heyen ein weiterer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen befuhr kurz vor 11 Uhr ein 20-jähriger Fahrer eines Lohnunternehmens aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont mit einem Traktorgespann die L 424 von Halle kommend in Richtung Heyen. Kurz hinter der Ortschaft Kreipke wollte er nach links in einen Feldweg abzubiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dabei zu einem Zusammenstoß mit einem in gleicher Fahrtrichtung fahrenden Pkw Mini. Dabei wurde die 42-jährige Fahrerin des Pkw verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einer Notärztin wurde die aus Halle stammende Frau ins Sana-Klinikum nach Hameln zur weiteren Versorgung gebracht. Der 20-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Schleppers konnte nach einer ambulanten Untersuchung durch die Rettungskräfte augenscheinlich unverletzt entlassen werden. Während der Rettungsmaßnahmen war die Landstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Beschädigungen an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug müssen erst in einer Fachwerkstatt abgeklärt werden. Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Halle sicherten die Unfallstelle ab, stellten den Brandschutz sicher und nahmen auslaufende Betriebsstoffe auf. (gl)