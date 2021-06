Hildesheim: Pkw landet im Vorgarten

Hildesheim. Am Donnerstag, gegen 10:20 Uhr, kam es in der Ortsdurchfahrt Breinum zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person.

Eine 86-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Bad Salzdetfurth befuhr mit ihrem Pkw die Straße "Unter den Rotdornen" in Richtung Östrum. Im Verlauf einer Linkskurve kam die Fahrzeugführerin nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie überquerte den Geh-/ Radweg, durchfuhr ein Gebüsch, beschädigte zwei Gartenzäune, überquerte die Straße Glockenweg und prallte dann in den Vorgarten des dortigen Grundstücks.

Bei dem Verkehrsunfall wurde der Pkw im Frontbereich stark beschädigt. Es entstand ein Totalschaden. Betriebsstoffe liefen aus dem Pkw aus.

Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht. Als Unfallursache ist ein gesundheitliches Problem anzunehmen.

Neben der Polizei in Bad Salzdetfurth kam auch ein Rettungswagen, ein Abschleppwagen, die Untere Wasserbehörde des Landkreises Hildesheim sowie die ehrenamtlichen Helfer der Ortsfeuerwehr Breinum zum Einsatz.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.