Hilsbad Hohenbüchen hofft auf Unterstützung bei 16.000-Euro-Anschaffung

Hohenbüchen/Coppengrave. Crowdfunding ist erwachsen geworden. Crowdinvesting hat sich als Finanzierungsform etabliert und verhalf in der Wirtschaft neben Start-ups auch kleinen und mittleren Unternehmen aus allen möglichen Branchen schon bei der Beschaffung von finanziellen Mitteln für verschiedenste Investitionen. Was in der Wirtschaft schon seit Jahren funktioniert, ist mittlerweile auch bei Vereinen angekommen, die über die verschiedensten Plattformen für alle möglichen Projekte Geld sammeln.

Ein großes aktuelles Projekt in der Region ist die Crowdfunding-Aktion des Hilsbades Hohenbüchen zusammen mit der Volksbank in Delligsen. Über die Crowdfunding-Plattform der Volksbank können Hilsbad-Fans dabei helfen, einen neuen Bodensauger für das beliebte Familienbad anzuschaffen. (gök)

Mehr lesen Sie im TAH am 23. Februar 2021