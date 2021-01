Historische Fotos von der Arbeit in Steinbrüchen gesucht

Lüchtringen . Der Heimat- und Verkehrsverein Lüchtringen beteiligt sich am Gemeinschaftsprojekt „Erlebniswelt Steinbruch“ am Sportplatz in Lüchtringen und sucht für die Erstellung von Informationsschriften historische Fotoaufnahmen von der Arbeit in den Brüchen. Wer über historische Fotodokumente verfügt und das Projekt unterstützen möchte wird gebeten, diese Aufnahmen für den Zweck zur Verfügung zustellen, an Erwin Winkler, Wiesenstraße 11 a, Telefon 05271/32184, oder an den Ersten Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins, Klaus Missing, Johannesstraße 24, Telefon 05271/35539.