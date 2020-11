Höxter: Daniel Hartmann als Bürgermeister vereidigt

Höxter. Daniel Hartmann hat sein neues Amt angetreten. Der Finanzbeamte war am 27. September zum neuen Bürgermeister der Stadt Höxter gewählt worden. In der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend wurde er in der Residenz Stadthalle Höxter vereidigt. In seiner Antrittsrede machte er deutlich, dass es sein Anspruch sei, Bürgermeister für alle Menschen in Höxter zu sein. Es müsse allen bewusst sein, dass die nächsten Jahre durch die Auswirkungen von Corona gerade auch in finanzieller Hinsicht nicht einfach werden. „Die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind groß“, so Hartmann. (fhm)

