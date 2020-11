Höxter: Elektro Potthast ruft Weihnachtsaktion ins Leben

Höxter. Eine Weihnachtsaktion der besonderen Art starten die Mitarbeiter des Höxteraner Elektrotechnikunternehmens Potthast in der diesjährigen Weihnachtszeit – und möchten sie auch in den folgenden Jahren fortsetzen. „Statt Karten an Geschäftspartner zu verschicken oder Geld zu spenden wie in den letzten Jahren, ruft unsere komplette Belegschaft dieses Jahr die Aktion Handwerker helfen ins Leben“, beginnt Hauke-Harm Burfeind, Geschäftsführer von Elektro Potthast, die Idee des Unternehmens zu schildern. „Mit unserem 40-köpfigen Team möchten wir Menschen oder Organisationen, die Hilfe brauchen, kostenlose Handwerkerarbeiten anbieten“, erklärt Burfeind die Aktion...

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 16.11.2020