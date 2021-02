Höxter: Eröffnung der Forums Anja Niedringhaus ist für 2022 geplant

Höxter. Bereits im vergangenen August beschloss der Stadtrat von Höxter eine Unterstützung von bis zu 250.000 Euro für das Forum Anja Niedringhaus (FAN), das im historischen Tilly-Haus, Teil des Adelshofes Heisterman von Ziehlberg, entstehen wird. Es erinnert an die 2014 in Afghanistan ermordete deutsche Fotojournalistin Anja Niedringhaus, die aus Höxter stammt. Damit war die Finanzierung gesichert, und eigentlich hätte es im Herbst 2020 schon losgehen können, aber natürlich hat sich die weltweite Corona-Pandemie auch auf die Planung des FAN ausgewirkt. Viele Aktivitäten konnten gar nicht oder nur in begrenztem Rahmen angegangen werden. Nun aber hat die letzte Phase der Realisierung begonnen, die 2022 mit der Eröffnung ab.

Mehr lesen Sie im TAH vom 10.02.2021