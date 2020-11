Höxter hat einen neuen Polizeichef

Kreis Höxter. Als neuer Landrat des Kreises Höxter ist Michael Stickeln zugleich neuer Behördenleiter der Kreispolizeibehörde Höxter. In dieser Funktion besuchte er direkt an seinem ersten Amtstag „seine“ Polizei und stellte sich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor. Im Dienstgebäude in Höxter wurde Michael Stickeln willkommen geheißen durch den Abteilungsleiter Polizei, Polizeidirektor Christian Brenski, sowie durch die Leiterinnen und Leiter der weiteren Direktionen. Der neue Behördenleiter stellte sich in einer coronabedingt kleinen Runde selbst kurz vor und ließ sich berichten, wie die Kreispolizeibehörde mit ihren rund 200 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten sowie 40 weiteren Tarifbeschäftigten aufgebaut ist.

Mehr lesen Sie im TAH vom 06.11.2020.