Höxter: Mit Drogen am Steuer unterwegs

Höxter. Gleich zweimal stellten Höxteraner Polizeibeamten bei allgemeinen Verkehrskontrollen fest, dass die Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Am frühen Sonntagmorgen, 30. Mai, gegen 0.45 Uhr wurde ein 27-jähriger Fahrzeugführer in Höxter auf der Albaxer Straße angehalten, der offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet. Bereits am Freitag, 28. Mai, gegen 22.45 Uhr war ein 34-jähriger Fahrzeugführer in Höxter auf der Brenkhäuser Straße aufgefallen, der Betäubungsmittel konsumiert hatte. Auf der Dienststelle erhärtete sich der Verdacht des Drogenkonsums. Auch bei diesem Fahrzeugführer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Strafanzeige gefertigt.