Höxter: Online-Beteiligung geht in die zweite Runde

Höxter. Die Stadt Höxter will mit dem integrierten Mobilitätskonzept gemeinsam mit den Bürgern die Zukunft der Mobilität in Höxter gestalten. Hierzu ist ein umfangreiches Beteiligungsverfahren in drei Phasen vorgesehen. Die Ergebnisse der ersten Beteiligungsphase, an der im September 2020 82 Interessierte teilgenommen haben, liegen nun vor. Fragen wurden zur Zufriedenheit mit dem Mobilitätsangebot in Höxter, zu Stärken und Schwächen der Mobilität sowie zum Verkehrsverhalten, Änderungen durch Corona und zu Wünschen für die zukünftige Mobilität gestellt.

Die Ergebnisse zeigen, dass es insgesamt Verbesserungspotenzial beim Mobilitätsangebot – insbesondere im Bereich des ÖPNV und des Radverkehrs – gibt.

Die Analyseergebnisse sowie die Leitziele werden in der anstehenden zweiten Beteiligungsphase ab sofort bis 18. April behandelt.

Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Beteiligungsmöglichkeiten weiterhin als Online-Befragung angeboten, damit sich die Bürger trotz der bestehenden Beschränkungen in das Mobilitätskonzept einbringen können.

Mehr lesen Sie im TAH am 16. März 2021