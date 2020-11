Höxter: Solidarität ist gefragt

Höxter. Zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen, das ist gerade in diesem für alle so schwierigen und ereignisreichen Jahr einfach ein Muss. Daher ist es dem Mode- und Sporthaus Klingemann ein großes Anliegen, die ansässigen Restaurants und Gastronomiebetriebe in Höxter, die von der Corona-Krise durch starke Einschränkungen und dem zweiten Lockdown in diesem Jahr besonders betroffen sind, zu unterstützen. In Kooperation mit den lokalen Gastronomiebetrieben „Wirtshaus zum Strullenkrug“, „Schmeckwerk“, „Paulaner zum Landknecht“, der „Ritmo Tapas-Bar“ und dem „Hotel Niedersachsen“ wurde die Aktion „Genuss-Momente“ ins Leben gerufen.

