Höxter soll wieder auf Parkgebühren verzichten

Wie im vergangenen Jahr soll auch in diesem Jahr in Höxter teilweise auf Parkgebühren verzichtet werden. Foto: fhm

Höxter. Wie im vergangenen Jahr soll auch in diesem Jahr die Stadt Höxter auf einen Teil ihrer Einnahmen durch Parkgebühren verzichten. In der nächsten Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Höxter Montag, 29. März, um 18 Uhr in der Residenz Stadthalle entscheiden die Ratsmitglieder über einen Antrag der Verwaltung. Danach sollen ab 1. April bis Jahresende die Parkplätze der Stadt Höxter mit Ausnahme des Parkplatzes der Freizeitanlage Godelheim an den Sonnabenden kostenlos bereitgestellt und auf die Parkgebühren verzichtet werden.(fhm)

