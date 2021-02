Höxter: Unfall mit zwei verletzten Personen bei Höxter

Höxter. Auf der B 64 bei Höxter vor dem Bahnübergang Höhe Taubenborn ereignete sich am Freitag, 12. Februar, ein Auffahrunfall mit drei Autos, bei dem sich zwei Personen verletzten. Das teilt die Polizei Höxter am Montag mit.

Gegen 15.30 Uhr fuhren die Fahrzeuge hintereinander in Richtung Höxter. In einem Abschnitt, in dem die Höchstgeschwindigkeit auf 70 km/h begrenzt ist, bemerkte ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer das Bremsen der Fahrzeuge vor ihm nicht. Er fuhr auf einen Ford Transit auf, den ein 64-jähriger Mann fuhr. Der Ford Transit wurde wiederum auf den vor ihm verkehrsbedingt stehenden Skoda Fabia geschoben, den eine 44-jährige Frau fuhr.

Bei dem Auffahrunfall verletzte sich der 64-jährige Ford Transit-Fahrer und eine 76-jährige Beifahrerin, die sich im Mercedes befand. Beide Personen wurden jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurden. Der Mercedes war im Frontbereich so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war. Ein Abschleppunternehmer musste das Fahrzeug abtransportieren. Der Schaden an allen drei Fahrzeugen wird von der Polizei auf rund 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme auf der B 64 wurde der Verkehr von der Polizei einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei beendete die Unfallaufnahme gegen 16.30 Uhr.