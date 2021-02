Höxter: Vermisstensuche wird fortgesetzt

Kreis Höxter. Die Suche nach dem vermissten Ulrich R. aus Marienmünster-Löwendorf wurde am Freitag, 5. Februar, fortgesetzt. Nach Angaben von mehreren Zeugen soll der vermisste 39-Jährige zu Fuß in dem weitläufigen Feld- und Waldgebiet im Bereich zwischen Marienmünster, Höxter und Brakel unterwegs sein.

Im Laufe des Donnerstags, 4. Februar, soll er zu unterschiedlichen Zeiten unter anderem bei Ovenhausen, bei Brakel im Bereich Emder Höhe, im Gebiet Modexer Hof sowie bei Bökendorf gesehen worden sein. Die Polizei Höxter setzte am Donnerstag bis zum Einbruch der Dunkelheit Suchhunde und einen Hubschrauber ein, auch am Freitag suchte die Fliegerstaffel der Polizei die weitläufige Umgebung ab. Weitere Hinweise bitte direkt an die Kreispolizeibehörde der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 oder über den Notruf 110.