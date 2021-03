Höxteraner entscheiden über Bänke

Höxter. Rund zwei Jahre vor Eröffnung der Landesgartenschau Höxter 2023 laufen die Planungen und Vorbereitungen auf Hochtouren. Wie auch schon in der Vergangenheit legt die Durchführungsgesellschaft dabei großen Wert auf die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen können alle Höxteranerinnen und Höxteraner ab sofort online für neue Sitzbänke abstimmen, die im Zuge der Landesgartenschau aufgestellt werden.

An drei Standorten in Höxter stehen nun jeweils zwei Bankmodelle. „Es gibt zwei Varianten auf dem Wall, zwei im Bereich der Weser und zwei in Corvey“, sagt Landesgartenschau-Geschäftsführerin Claudia Koch.

