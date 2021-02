Höxters Corona-Zahlen sinken weiter

Weserbergland. Im Kreis Höxter waren bis zum 5. Februar (Stand: um 0 Uhr) 3.621 laborbestätigte Infektionen mit dem Coronavirus erfasst (28 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 3.082 Personen als genesen (30 Personen mehr als am Tag zuvor) und 429 Personen als aktiv infiziert (fünf Personen weniger als am Vortag). Drei weitere Personen aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet waren, sind verstorben (zwei Senioren aus Brakel, eine ältere Person aus Willebadessen). Damit sind seit Beginn der Pandemie 110 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben. Die Anzahl der COVID-19-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner beträgt für den Kreis Höxter laut Robert-Koch-Institut aktuell 118,359.