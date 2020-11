Hoffen auf Fristverlängerung: Rat Holzminden streicht Sensoria von der Tagesordnung

Der Stadtrat Holzminden stimmte in der Stadthalle vorerst nicht erneut über "Sensoria" ab. Foto: spe

Holzminden. Hätte man an diesem Dienstag abgestimmt, es hätte womöglich das Ende des Projekts „Sensoria Düfte & Aromen“ bedeutet. Der Rat der Stadt Holzminden hatte, so sah es die Vorlage der Verwaltung vor, den „aktualisierten Rahmenterminplan“ zur Kenntnis nehmen und erklären sollen, das Projekt auch bei Fristüberschreitung fortzusetzen. Das würde bedeuten, die zugesagte Förderung über 2,7 Millionen Euro zumindest zu gefährden, wenn nicht gar abzuschreiben, denn bis Ende Juni 2022 muss das Projekt eigentlich abgerechnet sein. Diese Verwaltungsvorlage hätte wohl keine Mehrheit im Rat gefunden. Der behalf sich mit dem Kniff, den Punkt von der Tagesordnung zu streichen. Warum? Baudezernent Jens-Martin Wolff begründete das mit „offensichtlich neuen Rahmenbedingungen“. Es seien „Signale aus Hannover zu vernehmen“ und „derzeit keinen Entscheidungsbedarf“, so Wolff. (spe)

