Holzminden: 21-Jähriger fordert Polizei auf: „Mach mich tot“

Holzminden. Verstörende Szenen spielen sich am Donnerstagabend mitten in Holzminden ab. Ein 21 Jahre alter Mann bedroht zunächst zwei Männer mit einem Messer, verletzt sich anschließend selbst. Polizeibeamte, die den Mann festnehmen wollen, fordert der Holzmindener auf, ihn zu töten. „Mach mich tot!“, hallt es über den Haarmannplatz.

Gegen 18.35 Uhr betritt der 21-Jährige zunächst einen Frisörsalon in der Oberbachstraße. Dort soll es zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Der junge Mann verlässt den Salon. Kurze Zeit später aber ist er wieder da, mit einem Fleischermesser in der Hand. Mit diesem Fleischermesser bedroht er einen Kunden und dessen Bruder (26 Jahre und 21 Jahre alt).

Dann verschwindet der 21-jährige Beschuldigte wieder. Polizeikräfte, die inzwischen alarmiert sind, finden ihn am Haarmannplatz. Als er die Polizeibeamten sieht, zieht er das Messer aus seinem Hosenbund, hält es in Richtung der Beamten und fordert die mehrfach auf, ihn zu erschießen. Dann beginnt der Mann, sich zu entkleiden. Mit dem Fleischermesser fügt er sich mehrere, teilweise tiefe Schnittverletzungen am gesamten Körper zu. Und immer wieder ruft er: „Mach mich tot!“

Die Polizeibeamten handeln besonnen. Durch den Einsatz von Pfefferspray gelingt es ihnen, den 21-Jährigen zu überwältigen. Das Messer lässt er freiwillig fallen, ehe er fixiert wird.

Eine Rettungswagenbesatzung bringt den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er die Nacht zur Beobachtung verbringt, ehe er am Freitagmorgen aufgrund seines Allgemeinzustandes in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wwir.

Ein Richter ordnet die Entnahme einer Blutprobe an. Diese wird, so die Polizei in einer Pressemitteilung, zeigen, ob der Holzmindener bei Tatausführung unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Die Szenen, die sich auf dem Haarmannplatz abspielen, hat ein Passant gefilmt und ins Netz gestellt, sie gehen noch am Donnerstagabend viral. Und gleich entstehen auch Gerüchte – bis hin zum Mord...