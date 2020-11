Holzminden: 26.000 Euro gehen an die Kinderkrebshilfe

Holzminden. Die Modellbauausstellung in der Pionierkaserne am Solling in Holzminden bleibt ein Zugpferd der Deutschen Kinderkrebshilfe. Zwar musste die 21. Auflage in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, an Spendenbereitschaft hat es trotzdem nicht gemangelt. Organisator Helmut Duntemann wollte sich nämlich nicht so ohne weiteres geschlagen geben. Und so sprach der 60-Jährige seine Aussteller an, ob sie nicht trotzdem spenden wollen, machte diesen Spendenaufruf über die verschiedenen Medien publik und landete schließlich einen weiteren Volltreffer: Duntemann und sein Team sammelten Spenden in Höhe von 26.000 Euro ein. Insgesamt ist die Summe, die der Deutschen Kinderkrebshilfe in den letzten 20 Jahren von Duntemann & Co. übergeben wurde, nun auf rund 745.000 Euro angewachsen. (ue)

