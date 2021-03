Holzminden: Austausch-Lehrerin aus Brasilien darf nicht einreisen

Holzminden. Als die Nachricht kam, steckte sie gerade im Umzug. Fünf Jahre hatte sich Larissa Rodrigues Faria auf das Jahr Unterricht an der Georg-von-Langen-Schule in Holzminden vorbereitet, hatte sich, als die Zusage des Pädagogischen Austauschdienstes endlich eintraf, riesig gefreut. Sie hat sich von ihrer Schule in Sao Paulo ein Jahr lang beurlauben lassen, in Holzminden eine Wohnung gemietet und ihre in Brasilien aufgelöst. Die Koffer gepackt. Und dann kam Ende Januar der Schock: Einreisesperre für Reisende aus Brasilien nach Deutschland. „Oh Gott“, habe ich gedacht, „ich hab keine Wohnung mehr“. Aber auch kein Gehalt. Und keine Perspektive. Statt auf dem Kiesberg zu unterrichten, standen die Lehrerin in Sao Paulo und das Schulleitungsteam in Holzminden vor Riesen-Problemen. Und während sich Larissa Rodrigues Faria jetzt online in den Unterricht einklinkt, sucht sie gemeinsam mit Schulleiter Andreas Hölzchen, Verwaltungsleiterin Karin Wiedermann und den beiden betreuenden Lehrkräfte Frank Hischer und Laura Kopplin nach Lösungen. (bs)

